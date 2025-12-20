Интервью

Экс-глава военной контрразведки: Киев ведет борьбу с РФ по методичкам ЦРУ и МИ-6

О том, как российские контрразведчики противостоят информационному давлению на нашу страну, в чем их главная задача на СВО, а также о подробностях высадки десанта ГУР МО Украины в Красноармейске и пресечения попытки угона МиГ-31 рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС в День сотрудника органов безопасности руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000–2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний

Гулия Леваненкова

Александр Безверхний © "Ветераны военной контрразведки"

Первая масштабная антироссийская информационная кампания была развернута еще в период Крымской войны в 1853–1856 годах. А особо сильное давление на СССР оказывалось в годы Великой Отечественной войны. Спустя более чем 80 лет Россия, которая ведет СВО, испытывает аналогичное информационное давление.

"История циклична"

— Александр Георгиевич, в вашем послужном списке — Афганистан, Чечня, Югославия, другие военные конфликты и боевые задачи. Как вы считаете, когда давление на Россию, ее армию было более ощутимым?

— Давление на нашу страну, ее армию и флот оказывалось во все времена. Ярким примером формирования негативного образа вокруг России стала информационная кампания, развернутая в английской прессе после победы русского флота в Синопском сражении 18 (30) ноября 1853 года. В газетах были опубликованы не соответствующие действительности материалы о "жестокости русских варваров", расстреливавших уцелевших членов экипажей потопленных турецких кораблей. Победа русского флота преподносилась исключительно, как "Синопская резня".

В конечном счете фальсификации в прессе и воинственная антироссийская риторика послужили поводом к вступлению Великобритании, Франции и Сардинского королевства в войну на стороне Османской империи.

Эта кампания стала настоящим полигоном для информационной войны, на полях которой "впервые было доказано, что вести войну можно и нужно необязательно за взятие позиций и истребление масс неприятельских солдат, а за умы собственных обывателей, формируя в их головах общественное мнение", как писал С.В. Ченнык. Здесь были впервые опробованы многие приемы идеологической борьбы.

— Сейчас Запад и Киев идут по проторенной дорожке, получается.

— Нетрудно провести параллели с сегодняшними публикациями в СМИ, демонизирующими нашу страну в глазах западного общества и убеждающими европейцев в "неизбежности войны с Россией". Подобные пиар-акции противника нам приходится довольно часто наблюдать на фронтах специальной военной операции. Их цель — убедить западных спонсоров в том, что контрнаступление идет по плану и полученные деньги не разворованы, а потрачены на военные нужды.

Одной из последних подобных акций, рассчитанных более на медийный, чем на тактический эффект, была высадка вертолетного десанта Главного управления разведки Минобороны Украины в промзоне Покровска (Красноармейска). Даже неискушенному в военном отношении человеку очевидно, что небольшой отряд элитного украинского спецназа не мог деблокировать окруженную группировку ВСУ, а эта самоубийственная атака была лишь очередной демонстрацией "успешных" действий на поле боя. К подобным операциям можно отнести ничтожные с военной точки зрения десанты на Кинбурнской косе или фотосессии с жовто-блакитными флагами на подконтрольной России территории, оборачивающиеся для украинской стороны бессмысленными потерями.

Подведу итог. На протяжении столетий страны Запада не могут смириться с существованием сильной и независимой России. Они целенаправленно формируют негативный образ нашей страны на международный арене, ведут информационную войну с целью раскола нашего общества. Сегодня мы можем видеть, как отражаются события специальной военной операции в кривых зеркалах западной и украинской пропаганды. Цель противника — выставить Россию агрессором, убедить западных спонсоров в том, что киевский режим побеждает и полученные деньги не разворованы, а потрачены на военные нужды. Цена такого пиара — бессмысленные потери ВСУ.

— В годы Великой Отечественной войны и после ее окончания против СССР велась масштабная информационная борьба. Проводятся ли подобные операции против нашей страны в ходе СВО и какая роль в них отведена украинскому ЦИПсО, действующему под кураторством западных разведок?

— Накануне вторжения в СССР Верховное главнокомандование Вооруженными силами Германии издало распоряжение о пропаганде на территориях, включенных в план "Барбаросса". Перед началом боевых действий немецкой армии и танковым группам предоставлялось право пускать в ход все имеющиеся в их распоряжении средства пропаганды.

Один из пунктов распоряжения гласил: "Особенно следует выпячивать всякого рода жестокости и нарушения международного права, в которых могла бы провиниться Красная армия".

Основной удар вражеской пропаганды приняли на себя военные комиссары и политработники РККА. Будучи "иммунной системой армии", на информационном фронте активно сражалась и военная контрразведка.

На первом этапе войны органы военной контрразведки в лице особых отделов Народного комиссариата внутренних дел помогли Красной армии выстоять, пресечь панику и хаотичное отступление. Они разоблачали вражескую радиопропаганду, пресекали деятельность немецких агентов-провокаторов, распространявших панические слухи и клевету, боролись с предательством и дезертирством. Зачастую военным контрразведчикам приходилось совмещать контрразведывательную деятельность с политико-воспитательной работой.

Воспоминания контрразведчика Мы [военные контрразведчики] постоянно находились в подразделениях, проводили вместе с командирами политинформации, беседы в группах и с отдельными бойцами, разоблачая ложь фашистской пропаганды, ориентируя их на выявление пораженческих высказываний и намерений. Ветеран Великой Отечественной войны, военный контрразведчик генерал-лейтенант Александр Иванович Матвеев в своей книге "1418 дней и ночей Великой Отечественной войны" Показать еще

— А после окончания Великой Отечественной войны?

— В послевоенное время сражения информационной войны разгорелись вокруг группировок советских войск, которые в соответствии с международными соглашениями дислоцировались за границей. Особенно напряженная оперативная обстановка сложилась в Австрии и Германии, столицы которых стали ареной ожесточенного противоборства спецслужб. Разместив в западных зонах многочисленные подразделения военной и внешнеполитической разведки, англо-американские и французские спецслужбы стремились получать информацию о группах советских войск, отслеживать политическую и экономическую ситуацию в районах их дислокации, выявлять планы советской администрации.

Помимо сбора разведывательной информации, решалась задача идеологической обработки советских военнослужащих, склонения их к бегству за границу. Каждый такой эпизод, а также любые происшествия, связанные с советским военным присутствием за пределами СССР, тенденциозно освещались в западных средствах массовой информации.

Главными рупорами антисоветской пропаганды, вещающими на страны Варшавского договора, были радио "Свободная Европа" и радио "Свобода" (признано в РФ иноагентом), получавшие финансирование из ЦРУ

В этих условиях советской военной контрразведке пришлось впервые в своей истории решать масштабные задачи по обеспечению безопасности войск, находящихся на территории иностранных государств, в том числе их ограждению от негативного информационного воздействия. Принимались решительные меры к предотвращению изменнических проявлений в войсках и пресечению фактов измены Родине. Случаи дезертирства в силу политических причин и оказанного на военнослужащих негативного идеологического влияния носили единичный характер.

— Если говорить об Афганистане?

— Плацдармом для дестабилизации обстановки на южных границах СССР послужила Демократическая Республика Афганистан. Иностранные спецслужбы развязали против этой страны настоящую войну. При их участии на территории Афганистана и сопредельных государств создавались базы подготовки бандитских формирований, которые терроризировали население, убивали активистов афганской Народно-демократической партии.

В декабре 1979 года СССР принял решение направить туда ограниченный воинский контингент, в составе которого выполняли интернациональный долг и военные контрразведчики.

Проблемы становления афганской государственности и советского военного присутствия в этой стране привлекли к себе огромное внимание, получили широкое освещение и неоднозначные оценки в зарубежной и отечественной печати. Эта тема активно использовалась недоброжелателями СССР в целях компрометации ее вооруженных сил и органов государственной безопасности.

Следует отметить, что перед лицемерными обличителями "советской агрессии в Афганистане" стояла трудная задача. Афганский народ любил и уважал "шурави" (от персидского "советский") за те блага цивилизации, которые дал им Советский Союз. Однако западные "архитекторы смыслов" не оставляли попыток формирования в общественном сознании негативного образа СССР. Один из антивоенных английских плакатов того времени гласил: "С 1979 года из 15 млн населения [Афганистана] 1 млн погиб, 5 млн лишились крова в результате применения советскими войсками бомб, отравляющих газов и напалма. Но афганцы продолжают сражаться".

Важно отметить, что Советская армия никогда не применяла напалм. Эту смертоносную зажигательную смесь изобрели американские военные, они же активно использовали ее в период Второй мировой, корейской и особенно вьетнамской войны. Я уже не говорю о "применении отравляющих газов", которые Красной армией не использовались даже во время Великой Отечественной войны.

Любопытно, что подобное проецирование на противника собственных методов ведения войны и голословные обвинения в совершении военных преступлений активно используются системой центров информационно-психологических операций (ЦИПсО), действующих в структурах Сил специальных операций, СБУ и ВСУ. Их деятельность целиком и полностью направлена на разжигание ненависти ко всему русскому, дискредитации ВС РФ и демонизации России. Руками этих структур киевский режим совершил такие резонансные провокации, как "бомбежка роддома в Мариуполе" и "резня в Буче". Обратите внимание, что даже название населенного пункта Буча, сходное по звучанию с английским словом butcher ("мясник"), идеально встраивалось в искусственно созданную информационную повестку, главной аудиторией которой выступили носители английского языка.

Таким образом, в идеологической борьбе против России ЦИПсО использует клише гитлеровской пропаганды, а также методички американских и английских спецслужб.

— Можно ли сказать, что в ходе СВО военные контрразведчики столкнулись с беспрецедентным объемом задач и совершенно новыми вызовами? Как они противостоят фейкам и информационным диверсиям врага?

— В этом отношении ничего нового для военных контрразведчиков нет. В своей повседневной работе они опираются на опыт предыдущих поколений советской военной контрразведки.

Первая и главная задача для них — это надежное обеспечение безопасности войск, с чем они успешно справляются. Однако формы и методы их работы в корне отличаются от действий противника. В их основе лежит строгое соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФСБ России, исключающих произвол и вседозволенность.

Ряд принципов, на которые военные контрразведчики опираются в борьбе с противником, завещал нам основатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский, обозначив главные качества чекиста: честность, чуткость, чистоплотность. И это не популистский лозунг, а отражение его внутренних убеждений

Первоочередную задачу для отечественных спецслужб в плане идеологического противоборства я вижу в получении упреждающей информации о подготовке различных провокаций, рассчитанных на использование в информационном поле. В своевременном доведении такой информации до органов военного управления, вплоть до Верховного главнокомандующего и других заинтересованных инстанций. Ярким подтверждением тому стало недавнее пресечение попытки угона украинскими и британскими спецслужбами истребителя-перехватчика МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Они рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско.

Следует заметить, что это не первая попытка противника "купить" наших военлетов. Еще в марте 2022 года сотрудниками военной контрразведки были вскрыты вербовочные подходы к российским летчикам со стороны спецслужб Украины и их британских кураторов. Нашим военнослужащим предлагали в обмен на крупную сумму денег перегнать самолет Су-34 на территорию, контролируемую киевским режимом.

В результате оперативной игры в обусловленное время вместо обещанного самолета противник получил мощный ракетный удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области.