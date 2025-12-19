Группа младшего сержанта Хамзина уничтожила 10 солдат ВСУ

В ходе выполнения боевой задачи подразделение бойца незаметно расположилось вблизи опорного пункта противника

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина захватила укрепленный опорный пункт ВСУ, при этом уничтожив свыше 10 украинских военнослужащих, рассказали в Минобороны России.

В ходе выполнения боевой задачи подразделение Хамзина, укрываясь в складках местности, незаметно расположилось вблизи опорного пункта националистов.

"Оценив обстановку и разведав огневые точки противника, младший сержант Хамзин разделил штурмовую группу. Часть российских штурмовиков скрытно выдвинулась в обход позиции противника. Заняв условленные позиции, Айбулат подал условный сигнал. Первая группа атаковала противника и связала его боем. Вторая группа штурмовиков во главе с младшим сержантом Хамзиным неожиданным броском атаковала с тыла. Ворвавшись на позиции противника, группа оперативно уничтожила украинских боевиков", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили действия Хамзина, благодаря которым был захвачен укрепленный пункт ВСУ с минимальными потерями и уничтожено более 10 украинских боевиков.

Кроме того, в министерстве рассказали о подвиге старшины Басанга Слинкина. Он выполнял боевую задачу по охране района действий артиллерии, ведя наблюдение за подходами к позициям с замаскированного наблюдательного пункта. "Старшина Слинкин обнаружил передвижение группы бойцов ВСУ. Проанализировав маршрут движения группы диверсантов противника, старшина доложил по радиосвязи о движении противника, а сам скрытно переместился на более выгодную огневую позицию. Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнем уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых", - рассказали в ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что благодаря действиям старшины ВСУ понесли потери в живой силе, а замаскированные позиции российской артиллерии не были раскрыты.