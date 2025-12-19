ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 22:11
© Алексей Коновалов/ ТАСС

ВСУ за сутки совершили четыре атаки по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Силы противовоздушной обороны сбили над двумя муниципалитетами и одним городом Воронежской области несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать в районах сразу пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области, однако все попытки выбить армию РФ из города тщетны, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко.

Основные события 20 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:01

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать в районах сразу пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области, однако все попытки выбить армию РФ из города тщетны, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко.

21:39

Силы противовоздушной обороны сбили над двумя муниципалитетами и одним городом Воронежской области несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

21:09

ВСУ за сутки совершили четыре атаки по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:05

Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина захватила укрепленный опорный пункт ВСУ, уничтожив свыше 10 украинских военнослужащих.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине