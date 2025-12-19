Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ за сутки совершили четыре атаки по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
22:01
Подразделения ВСУ пытаются контратаковать в районах сразу пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области, однако все попытки выбить армию РФ из города тщетны, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко.
21:39
Силы противовоздушной обороны сбили над двумя муниципалитетами и одним городом Воронежской области несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, рассказал губернатор Александр Гусев.
21:09
ВСУ за сутки совершили четыре атаки по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
21:05
Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина захватила укрепленный опорный пункт ВСУ, уничтожив свыше 10 украинских военнослужащих.