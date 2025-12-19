Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ВСУ за сутки совершили четыре атаки по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Силы противовоздушной обороны сбили над двумя муниципалитетами и одним городом Воронежской области несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

Подразделения ВСУ пытаются контратаковать в районах сразу пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области, однако все попытки выбить армию РФ из города тщетны, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко.

Основные события 20 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.