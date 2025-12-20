ВС РФ уничтожили гаубицу, пункт управления БПЛА и укрытие ВСУ у Северска
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили натовское орудие М-777, пункт управления беспилотниками и укрытие пехоты противника на северском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили натовское орудие М-777 противника. Точными попаданиями цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве, добавив, что у населенного пункта также были уничтожены пункт управления беспилотниками и укрытие с пехотой противника.
Кроме того, бойцами группировки на других направлениях СВО были уничтожены четыре антенны управления БПЛА, блиндаж, две огневые точки, а также пост наблюдения с живой силой противника.