Марочко: офицеры ВСУ поощряют дезертирство украинских солдат

Военный эксперт не исключает, что в ближайшее время все дезертировавшие солдаты сформируют "свою армию", что приведет к перевороту

ЛУГАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Случаи дезертирства солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции будут расти, при этом офицеры ВСУ поощряют массовое оставление мест несения службы украинскими солдатами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Количество дезертиров в рядах вооруженных формирований Украины перевалило за 200 тыс. человек - эти цифры растут в геометрической прогрессии. Уже разводят руками даже те, кто призван бороться с этим, поскольку это борьба с ветряными мельницами. Мы видим, что даже люди уже более активно начали отбивать у ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) граждан. Более того, командиры сами поощряют дезертирство в армии, потому что оказались заложниками ситуации. Так что дезертирство, по моему мнению, будет набирать обороты", - сказал он.

Марочко не исключает, что в ближайшее время все дезертировавшие из ВСУ солдаты сформируют "свою армию", что приведет к перевороту. "Причина, по которой дезертируют вэсэушники, - это полное отсутствие какой-то мотивации служить, поскольку отношение к людям, которые воюют, скотское, мягко говоря. Их используют в качестве ресурсов, в качестве пушечного мяса. Лишь только единицы получают привилегии", - отметил военный эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что число дезертиров в ВСУ растет, они исчисляются сотнями тысяч солдат.