ТАСС: комбриг ВСУ отправляет своих офицеров в бой в качестве штурмовиков

С момента назначения на должность комбрига Владимир Фокин в первую очередь занялся не проблемами бригады, а раскруткой своих соцсетей, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ Владимир Фокин проводит "чистку" среди офицеров, отправляя их на передовую в качестве штурмовиков. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командир 125-й отмбр начал массовые чистки офицерского состава. Неугодные отправляются в штурмы. Их места занимают нацисты из "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ). Кроме того, он перетаскивает на высокие должности своих родственников. Но вакантных офицерских должностей оказалось мало и Фокин принялся за чистку офицерского состава", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что с момента назначения на должность комбрига Фокин в первую очередь занялся не проблемами бригады, а раскруткой своих соцсетей. "Во многом это обусловлено работой в "Азове", где медийность во многом преобладала над реальной работой, а количество походов в барбершоп превышает боевые выходы", - уточнил представитель силовых структур.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что Владимир Фокин самоустранился от управления 125-й бригадой в Сумской области, вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей. С момента назначения его комбригом он успел ввести такой ритуал как фашистские приветствия.

Сама 125-я бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, собранного из нацистов.