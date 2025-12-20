На Херсонщине из-за удара дрона ВСУ погибла член регионального избиркома

Елене Моркве было 35 лет

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 декабря. /ТАСС/. Член участковой избирательной комиссии Новокаховского городского округа погибла в результате удара дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Черная дата для всей избирательной системы Херсонской области. В результате удара вражеского дрона погибла Морква Елена Витальевна - член УИК №23 Новокаховского городского округа", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Погибшей было 35 лет.