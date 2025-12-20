Экс-глава контрразведки ФСБ: фото с флагами оборачиваются для ВСУ потерями

Генерал-полковник Александр Безверхний отметил, что к подобным операциям можно отнести ничтожные с военной точки зрения десанты на Кинбурнской косе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фотосессии военных ВСУ с флагами Украины оборачиваются только бессмысленными потерями для них. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"К подобным [медиа]операциям можно отнести ничтожные с военной точки зрения десанты на Кинбурнской косе или фотосессии с жовто-блакитными флагами (желто-голубыми флагами, флагами Украины - прим. ТАСС) на подконтрольной России территории, оборачивающиеся для украинской стороны бессмысленными потерями", - сказал он.

ВСУ регулярно проводят акции с установкой флага в освобожденных РФ населенных пунктах. Также они размещают в интернете фейковые видео о "своих успехах". В начале декабря в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что солдаты ВСУ планировали установить украинский флаг рядом с одним из недавно освобожденных населенных пунктов Запорожской области, но российский FPV-дрон сорвал их планы. Также в российских силовых структурах сообщали, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ выложил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие в руках держали флаг Украины.