Над Белгородской областью сбили семь украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 11:00 до 20:00 мск

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью в период с 11:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 декабря т. г. в период с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.