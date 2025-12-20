ТАСС: на Сумщине уничтожили капитана ВСУ

Александр Соколовский участвовал во вторжении в Курскую область, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир роты из 17-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ капитан Александр Соколовский был ликвидирован в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что он участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отмбр капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 г. р. из Кривого Рога. Воевал добровольцем с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в составе нацбата "Днепр", участвовал во вторжении в Курскую область", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинский офицер был уничтожен на теткинско-глушковском направлении.