ТАСС: на Сумщине уничтожили капитана ВСУ
17:46
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир роты из 17-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ капитан Александр Соколовский был ликвидирован в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что он участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.
"В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отмбр капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 г. р. из Кривого Рога. Воевал добровольцем с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в составе нацбата "Днепр", участвовал во вторжении в Курскую область", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинский офицер был уничтожен на теткинско-глушковском направлении.