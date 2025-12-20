ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 555 солдат

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий ВС РФ за минувшие сутки составили порядка 1 555 солдат, следует из сводки Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 200 человек, от действий группировок "Запад" - более 240, "Южная" - свыше 265, "Центр" - до 525, на направлении "Восток" - более 260 и "Днепр" - до 65 военнослужащих.