ВС РФ освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

Боевые операции проводились силами группировок "Север" и "Центр"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области. <…> Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.