Welt: европейцам следует признать, что Украина проиграет в конфликте с РФ

По мнению обозревателя Жака Шустера, Европе "настало время обратиться к фактам" и сделать это "трезво, без прикрас и с болью"

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Европейцы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Украина проиграет в конфликте с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина проиграет войну против России - это следует признать европейцам, даже если это больно. Сейчас важно лишь предотвратить худшее", - считает обозреватель Жак Шустер, главный редактор воскресного издания газеты - Welt am Sonntag.

По его мнению, европейцам "настало время обратиться к фактам" и сделать это "трезво, без прикрас и с болью". Он обратил внимание на то, что Россия "медленно, но уверенно подтачивает" силы Украины, располагая большим потенциалом в людях и технике. В то же время у Киева заканчиваются военные, общественные и финансовые ресурсы, несмотря на помощь ЕС, указал журналист.

При этом Россия, как считает автор, продолжит сражаться и после предоставления Киеву нового кредита в размере €90 млрд, поскольку РФ, по его мнению, считает конфликт на Украине "борьбой за собственное существование". "Она [Россия] ощущает себя окруженной НАТО, считает, что из-за расширения Североатлантического альянса на восток ее берут в тиски, и не позволит удержать себя от дальнейшего продвижения - если нужно, то метр за метром, год за годом. Так это и останется", - полагает обозреватель.

"В общем и целом время для Украины на исходе, на исходе оно и для европейцев", - считает он. Шустер прогнозирует, что 2026 год для Европы будет неприятным.