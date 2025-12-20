Герой России Очир-Горяев: в Северске против ВС РФ стояли лучшие дроноводы ВСУ

Старший лейтенант добавил, что российские бойцы брали населенный пункт малыми группами

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лучшие операторы БПЛА Вооруженных сил Украины, включая бригаду "Эдельвейс", стояли против ВС РФ в Северске. Об этом рассказал Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев.

17 декабря командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Очир-Горяев получил из рук президента России Владимира Путина звезду Героя России. Награду ему вручили за операцию по освобождению Северска.

"Против нас стояли лучшие дроноводы ВСУ - ДК2, "Эдельвейс", "Сара Конар", они нас просто проморгали. Ну и помотали нас тоже хорошо, нацисты. На одного человека, если отбиваться, 70 дронов летит", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он добавил, что брали населенный пункт малыми группами, накапливались в течение недели. На руку российским бойцам сыграл и туман.

11 декабря Путин провел совещание с военными, во время которого получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.