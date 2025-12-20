Силы ПВО сбили за сутки 118 беспилотников самолетного типа ВСУ

Также российские средства противовоздушной обороны поразили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету большой дальности "Нептун"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 реактивных снаряда системы HIMARS и 118 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 985 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 619 танков и других боевых бронированных машин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 546 единиц специальной военной автомобильной техники.