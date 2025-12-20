ТАСС: подразделения двух бригад ВСУ бежали с позиций в Харьковской области
03:34
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений двух бригад ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.
"На харьковском направлении в результате нашего комплексного огневого поражения бегством покинули передовые позиции подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.