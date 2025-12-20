Над регионами России за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА

Из них по 10 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили в течение прошедшей ночи над регионами РФ 27 украинских БПЛА.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 10 над территориями Белгородской и Воронежской областей, по 2 БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, 1 над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.