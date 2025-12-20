Над регионами России за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
04:18
обновлено 04:22
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили в течение прошедшей ночи над регионами РФ 27 украинских БПЛА.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 10 над территориями Белгородской и Воронежской областей, по 2 БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, 1 над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.