Над регионами России за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА

Из них по 10 дронов сбили над Белгородской и Воронежской областями
04:18
обновлено 04:22
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили в течение прошедшей ночи над регионами РФ 27 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 10 над территориями Белгородской и Воронежской областей, по 2 БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, 1 над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. 

