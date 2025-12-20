Бойцы "Севера" уничтожили цель ВСУ в знак мести за гибель девочки из Севастополя

В городе 30 ноября осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы 6-й армии группировки войск "Север" уничтожили цель ВСУ снарядом с надписью "За Арину" в качестве мести за гибель девочки из Севастополя. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За Арину - девочку из Севастополя", - сказал артиллерист группировки, после чего произвел выстрел из гаубицы.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ребенка после стабилизации состояния направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву.

18 декабря Развожаев сообщил, что Арина умерла в московской больнице, несмотря на все усилия врачей.