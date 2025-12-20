В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении из Красноармейска минируют подъезды домов

Аналогично ситуация складывается и в Димитрове, отметил советник главы региона Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские войска при отступлении из Красноармейска минировали подъезды многоквартирных домов.

Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, аналогично ситуация складывается и в Димитрове (украинское название - Мирноград).

"Солдаты противника при отступлении из Красноармейска минировали подъезды многоквартирных домов, ставили растяжки и различного рода ловушки. Та же история наблюдается и в Димитрове", - сказал Кимаковский.