В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении из Красноармейска минируют подъезды домов
Редакция сайта ТАСС
08:23
ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские войска при отступлении из Красноармейска минировали подъезды многоквартирных домов.
Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, аналогично ситуация складывается и в Димитрове (украинское название - Мирноград).
"Солдаты противника при отступлении из Красноармейска минировали подъезды многоквартирных домов, ставили растяжки и различного рода ловушки. Та же история наблюдается и в Димитрове", - сказал Кимаковский.