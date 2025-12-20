ТАСС: в Сумской области ВСУ используют дивизион ПВО как пехоту
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ВСУ перебросили в Сумскую область из ДНР и Днепропетровской области резервные подразделения, в том числе дивизион ПВО, который задействуют как пехоту. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 5-й отдельной тяжелой мехбригады и 66-й отдельной мехбригады из ДНР и Днепропетровской области. Причем от 5-й отмбр переброшен дивизион ПВО, который задействован не по предназначению, а в качестве пехоты", - сказал собеседник агентства.