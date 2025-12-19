В Воронежской области сбили несколько БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом и двумя муниципалитетами Воронежской области несколько дронов. Пострадавшие и разрушения, по предварительным данным, не зафиксированы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в двух районах и одном городе Воронежской области обнаружены и уничтожены уже несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Гусев отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений из-за атаки не зафиксировано.