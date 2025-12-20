В Курском районе около 5 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ
Редакция сайта ТАСС
19:28
КУРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе Курской области. Без электричества остались около 5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей", - написал он.
Глава региона добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы в скором времени. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. "Наши энергетики сделают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома", - добавил он.