В Курском районе около 5 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ

Бригады начнут восстановительные работы в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе Курской области. Без электричества остались около 5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей", - написал он.

Глава региона добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы в скором времени. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. "Наши энергетики сделают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома", - добавил он.