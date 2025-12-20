ВСУ за сутки трижды атаковали жилые районы Запорожской области

В Васильевке из-за атаки БПЛА пострадал мужчина

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки трижды атаковали жилые районы Запорожской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области. Пострадал один человек", - сообщил губернатор в Telegram-канале.

В частности, в Васильевке в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения, его состояние медики оценивают как стабильное.