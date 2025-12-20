Пленный Климко: ВСУ отправляют поваров и санитаров на передовую в Димитров

Алексей Климко также отметил, что с момента как попал в город ни разу не видел своего командира в лицо

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командование 35-й бригады морской пехоты ВСУ мобилизует поваров, санитаров и водителей из тыловых частей для участия в боевых действиях в Димитрове (украинское название - Мирноград). Об этом сообщил украинский военнопленный младший сержант Алексей Климко.

"Я прекрасно понимал - нас просто ведут на мясо. И не я один такой. Из нашей части отправляли и по 60, и по 100 человек, еще с ноября 2024 года. Объясняли это нехваткой людей из-за больших потерь. <…> Мы работали нормально, без нарушений. Но забирали всех: санитаров, водителей, поваров. Пришел приказ - отобрали по списку и отправили. Такое происходит по всем тыловым частям, по всей Украине. Брать уже некого. <…> Нас бросили, как котят. Оказались в подвале под Мирноградом", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Климко отметил, что с момента как попал в Димитров ни разу не видел своего командира в лицо. "Свои обещания наше командование не сдержало. Не было ни еды, ни воды, ни сигарет - вообще ничего", - добавил он.

Президент России Владимир Путин заявил на "Итогах года" о том, что населенный пункт Димитров в ДНР полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешения сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами. ВС РФ, отметил Путин, "на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль".