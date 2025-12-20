ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 65 беспилотников и 5 боеприпасов

В Валуйском округе обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке 17 декабря, в нем находились две женщины, которые погибли

БЕЛГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области 65 беспилотников, 5 боеприпасов и 2 взрывных устройства за минувшие сутки. Два человека найдены погибшими, еще один пострадал, сообщили в оперштабе региона.

"В Валуйском округе в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли. Транспортное средство повреждено. Кроме того, над округом сбиты 12 беспилотников", - говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, в Волоконовском округе по трем населенным пунктам выпустили восемь беспилотников, пять из которых сбили. В хуторе Плотовка из-за детонации дрона во дворе дома мужчина получил ранение, он продолжил лечение амбулаторно после оказания медпомощи. В Шебекинском округе по городу Шебекину и четырем села выпущены 4 боеприпаса и нанесены удары с применением 12 беспилотников, 8 из которых были подавлены.

По данным оперштаба, в Грайворонском округе по городу Грайворон и трем селам выпущен один боеприпас и применены 12 беспилотников, 6 из которых сбиты. Над Красногвардейским округом ПВО сбила два БПЛА, в Краснояружском округе на село Теребрено сброшены два взрывных устройства, над Новооскольским округом сбиты три беспилотника.

Также отмечено, что над Алексеевским округом системой ПВО сбиты три БПЛА, в Белгородском округе село Ясные Зори атаковано беспилотником, в Борисовском округе атаке беспилотника подвергся поселок Борисовка, также над округом сбито девять БПЛА. "Над Вейделевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника", - добавил в оперштабе.