ВС РФ поразили предприятие военной промышленности Украины

Также российские войска атаковали колонны военной техники противника и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки предприятие военной промышленности Украины и колонны военной техники ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что поражение украинскому предприятию военой промышленности нанесли оперативно-тактичаская авиация РФ, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Также российские силы поразили объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, колонны военной техники противника, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах.