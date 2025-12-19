Марочко назвал тщетными попытки Киева контратаковать у Купянска

Гряда высот и важное стратегическое положение войск ВС РФ не дают противнику иметь серьезные стратегические успехи на этом направлении, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районах сразу пяти населенных пунктов у Купянска Харьковской области, однако все попытки выбить армию РФ из города тщетны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ. Город под полным контролем армии РФ, заявил Путин.

"Противник давит, давит со всех сторон у Купянска. Сейчас, по моей информации, контратакующие действия противник предпринимает в районах населенных пунктов Радьковка, Московка, Купянск-Узловой, Кучеровка, Петропавловка. Но все попытки тщетны. Была очень грамотно сделана операция, и заход в Купянск был с северной части. То есть гряда высот и важное стратегическое положение наших войск не дают украинским боевикам иметь серьезные стратегические успехи на данном направлении", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что по интенсивности боевых действий Купянск можно сравнить с Красноармейском в ДНР, поскольку в боях у Купянска противник также теряет "огромное количество личного состава, военной техники". "Но вместе с тем Киев идет на бездумные с военной точки зрения попытки деблокировать данный населенный пункт и свою группировку, которая находится в Купянске", - сообщил Марочко.