Марочко: логистика ВСУ существенно пострадала после потери Красноармейска

По словам военного эксперта, взятие города открывает для ВС РФ оперативные просторы для продвижения как в северном, так и в западном направлениях

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Логистика Вооруженных сил Украины существенно пострадала на запорожском и донецком направлениях после освобождения ВС РФ Красноармейска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Красноармейск - это очень важный логистический узел. Следующий логистический такой узел находится уже на территории Днепропетровской области. И, естественно, с утратой Красноармейска противник потерял уже огромнейшее количество возможностей в военном отношении действовать на данном участке местности. Более того, нарушение логистики после взятия Красноармейска существенно повлияло как на запорожское, так и на донецкое направления, где идет активное освобождение [Вооруженными силами РФ]", - сказал он.

Марочко отметил, что ВСУ будут "всячески цепляться" за Красноармейск, поскольку после него открываются широкие оперативные просторы для продвижения российских бойцов как в северном, так и в западном направлениях.

В пятницу президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявлял, что ВСУ пытаются безуспешно вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери. Об освобождении Красноармейска в Минобороны РФ сообщили 1 декабря.