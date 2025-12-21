Марочко: Киев в спешке пытается нарастить группировку в Гуляйполе

Военный эксперт отметил, что начался охват группировки ВСУ, находящейся в хорошо укрепленном районе

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне успехов российских сил у Гуляйполя Запорожской области в спешном порядке пытается нарастить свою группировку в городе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Говоря о Гуляйполе, то сразу хочу отметить, что уже все то, что находится восточнее от реки Гайчур под нашим контролем, об этом в принципе сказал наш верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС), но самое основное, что сделали наши военнослужащие - это форсировали водную преграду как с севера, так и с юга Гуляйполя. И, в целом, начался охват той группировки, которая находится в хорошо укрепленном районе именно в непосредственно населенном пункте. <…> Здесь на некоторых участках есть оголенные участки фронта, которые противник сейчас в спешном порядке пытается насытить личным составом, вооружением и военной техникой, но мало что выходит, поскольку качество тех военнослужащих, которые там находятся, на крайне низком уровне", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что военные РФ в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим. По его словам, половина Гуляйполя уже контролируется российской армией. В субботу Марочко заявлял ТАСС, что российские военнослужащие успешно наступают у Гуляйполя широким фронтом и готовят плацдарм для дальнейшего продвижения.