Марочко: число ударов по ЛНР снизится с освобождением Красного Лимана

Солдаты ВСУ запускают свои дроны как раз с этого направления, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Число обстрелов северо-запада Луганской Народной Республики Вооруженными силами Украины (ВСУ) снизится с освобождением Красного Лимана (украинское название - Лиман) соседней Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Очень немаловажный фактор для жителей Луганской Народной Республики - это значение Красного Лимана в гуманитарной составляющей, поскольку северо-запад Луганской Народной Республики страдает от действий украинских боевиков, которые ведут обстрелы по территории ЛНР как раз с краснолиманского направления и запускают свои ударные дроны", - сказал он.

Марочко добавил, что освобождение Красного Лимана также раскроет широкие оперативные просторы для боев за Славянск.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявлял, что Красный Лиман будет освобожден российскими войсками в ближайшее время, дальше движение ВС РФ продолжится в сторону Славянска.