Расчет ЗУ-23-2 уничтожил БПЛА Warmate ВСУ в Запорожской области

Также был ликвидирован тяжелый дрон противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотник Warmate самолетного типа, а также тяжелый дрон противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты мобильных зенитных групп выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Так, во время боевого выезда расчет ЗУ-23-2 уничтожил тяжелый украинский коптер и ударный беспилотник самолетного типа Warmate. От подразделения беспилотных систем, проводящих воздушную разведку над Днепром, поступила информация о пролете дронов. Мобильный расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого поражения. Скоординировав огонь с нескольких расчетов, беспилотники противника удалось уничтожить", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение воздушных целей противника.