Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются к поселку Вильча и в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, которые расположены к югу и западу от Волчанска соответственно, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

Российские средства ПВО за девять часов уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Основные события 22 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.