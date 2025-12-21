ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 22:04
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются к поселку Вильча и в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, которые расположены к югу и западу от Волчанска соответственно, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

Российские средства ПВО за девять часов уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Основные события 22 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:01

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно лишь ограниченному числу лиц, в то время как европейцам нужен мир.

21:36

Мирный житель пострадал за сутки в Донецкой Народной Республике в результате атаки со стороны ВСУ, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:23

Младший лейтенант ВС России Константин Асламин ликвидировал трех противников во время штурма опорного пункта в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине