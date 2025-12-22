В Каменке-Днепровской мужчина получил ранение при артударе ВСУ
08:53
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Мирный житель прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области получил ранение в результате артудара со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
"В результате артиллерийского обстрела города Каменка-Днепровская осколочное ранение брюшной полости получил местный житель 1967 года рождения", - рассказали в администрации.
Пострадавший был доставлен в Каменско-Днепровскую центральную районную больницу.