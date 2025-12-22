Бойцы РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области

Российские солдаты также поразили позицию с автоматическим гранатометом противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили пункт управления беспилотниками и позицию с автоматическим гранатометом противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки "Север" выявили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области. Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенным оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вторым дроном была уничтожена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления БПЛА.