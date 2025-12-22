В Энергодаре из-за атаки ВСУ пострадал пожилой мужчина

Ему оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, в результате чего пострадал мирный житель 1948 года рождения. Об этом написал в Telegram-канале глава города Максим Пухов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель - мужчина 1948 года рождения. Его состояние стабильное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Пострадавшему была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь в МСЧ-145 ФМБА России", - написал он.

Ранее глава города сообщил, что ВСУ обстреливают город из артиллерии, пытаясь повредить ключевой объект системы жизнеобеспечения - подстанцию "Луч".