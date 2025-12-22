ВСУ дронами и артиллерией атакуют ключевую подстанцию Энергодара

Жителей призывают покинуть улицы и открытые территории

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников и артиллерии несколько раз пытались атаковать ключевой объект системы жизнеобеспечения Энергодара - подстанцию "Луч". Об этом сообщил мэр города - спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Вооруженные формирования Украины ведут обстрел объектов критической инфраструктуры города. Под прицелом находится подстанция "Луч" - ключевой объект системы жизнеобеспечения. Зафиксировано несколько попыток атак с применением беспилотников и артиллерии", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Сохраняется высокая угроза повторных ударов, подчеркнул он. Мэр призвал жителей немедленно покинуть улицы и открытые территории.