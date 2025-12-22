Группировка "Восток" сорвала попытку контратаки ВСУ в Гуляйполе
02:01
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытку противника осуществить контрнаступление в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки подразделений ВСУ и пресекли подвоз живой силы противника в городскую застройку", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в результате огневого воздействия ударными беспилотниками были уничтожены американский бронетранспортер M113, несколько автомобилей, а также пехота, задействованные ВСУ при попытке прорваться в город.