Группировка "Восток" сорвала попытку контратаки ВСУ в Гуляйполе

Российские бойцы уничтожили американский бронетранспортер M113, несколько автомобилей, а также пехоту противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали попытку противника осуществить контрнаступление в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Гуляйполе Запорожской области операторы войск беспилотных систем группировки войск "Восток" сорвали попытку контратаки подразделений ВСУ и пресекли подвоз живой силы противника в городскую застройку", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате огневого воздействия ударными беспилотниками были уничтожены американский бронетранспортер M113, несколько автомобилей, а также пехота, задействованные ВСУ при попытке прорваться в город.