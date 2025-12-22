В Белгороде более 370 жилых объектов повреждены из-за атак ВСУ

В городе планируют восстановить 50 жилых объектов за неделю

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атак на Белгород повредили 373 жилых объекта за минувшую неделю. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"При плане [восстановить] 30 [жилых объектов] наши специалисты сдали 33 жилых помещения. Однако в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ зафиксировали значительный прирост новых разрушений - 373 адреса. На данный момент в работе находится 557 жилых помещений, из них 172 - частные дома", - написал мэр, добавив, что за неделю в городе планируют восстановить 50 жилых объектов.

Мэр отметил, что за неделю в Белгороде повреждения получили 23 автомобиля. В работе для оценки ущерба находится 10 машин, ждут выплаты компенсации владельцы еще 53 автомобилей. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 28 декабря.