ВС РФ уничтожили средства РЭБ противника на краснолиманском направлении

Высокоточный удар нанес расчет гаубицы "Гиацинт-С"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-С" Западной группировки войск уничтожил замаскированные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанес высокоточный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в ходе выполнения задач в зоне СВО. В результате эффективной работы разведывательно-огневого контура были выявлены и точно идентифицированы скрытно размещенные средства радиоэлектронной борьбы противника. <…> Артиллеристы, получив целеуказание в режиме реального времени, оперативно выполнили маневр на огневую позицию и произвели поражение обнаруженных целей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы группировки продолжают подавлять критически важные объекты военной инфраструктуры противника на всех направлениях в зоне проведения СВО.