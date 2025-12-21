Уиткофф уверен, что Россия в полной мере настроена на мир на Украине

Так спецпосланник президента США прокомментировал встречи с представителем российского лидера Кириллом Дмитриевым

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Россия в полной мере настроена на урегулирование конфликта на Украине.

"Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине", - написал он 21 декабря в X по итогам состоявшихся 20 и 21 декабря в Майами (штат Флорида) консультаций со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. С американской стороны в них, помимо Уиткоффа, участвовали зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Дмитриев ранее заявил журналистам, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине в Майами. До этого он отмечал, что консультации проходят конструктивно.