Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине

Специальный представитель президента России заявил, что все прошло хорошо

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МАЙАМИ /ШТАТ ФЛОРИДА/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине в Майами.

Журналисты спросили его: "Разжигатели войны не смогли помешать переговорам?" "Не смогли, не смогли. Все хорошо", - ответил Дмитриев.

Переговоры по украинскому урегулированию проходят 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.