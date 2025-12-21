Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине
19:21
обновлено 19:29
МАЙАМИ /ШТАТ ФЛОРИДА/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине в Майами.
Журналисты спросили его: "Разжигатели войны не смогли помешать переговорам?" "Не смогли, не смогли. Все хорошо", - ответил Дмитриев.
Переговоры по украинскому урегулированию проходят 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимают участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.
Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.