ВС РФ уничтожили тяжелый дрон и пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и поразили два замаскированных автомобиля ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили тяжелый гексакоптер "Баба-яга", склад с боеприпасами, две антенны и пункт управления беспилотниками, а также пехоту и автотранспорт противника в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск тараном в небе уничтожили вражеский БПЛА R-18 ("Баба-яга"). В ходе разведки также были обнаружены и уничтожены операторами беспилотных систем российских войск пункт управления и две антенны управления БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Там добавили, что бойцы 6-й мотострелковой дивизии сумели обнаружить и уничтожить два замаскированных автомобиля ВСУ в Константиновке.

В ведомстве также рассказали о боевой работе военнослужащих 72-й отдельной мотострелковой бригады, которые нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив живую силу противника на константиновском направлении.