Развожаев: над Черным морем и в районах Севастополя сбили восемь воздушных целей

Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в окрестностях Севастополя и над городом. Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Затем Развожаев сообщил, что были сбиты две воздушные цели.

Губернатор уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. По предварительной информации, осколки от сбитого беспилотника упали в районе улицы Хрусталева.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.