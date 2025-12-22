ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Развожаев: над Черным морем и в районах Севастополя сбили восемь воздушных целей

Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе
Редакция сайта ТАСС
19:25
обновлено 19:33
© Алексей Коновалов/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили восемь воздушных целей над акваторией моря в окрестностях Севастополя и над городом. Осколки от сбитого БПЛА упали в крупном спальном районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале

В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение. Затем Развожаев сообщил, что были сбиты две воздушные цели.

Губернатор уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. По предварительной информации, осколки от сбитого беспилотника упали в районе улицы Хрусталева.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. 

