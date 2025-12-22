ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Над Севастополем сбили две воздушные цели

Военные продолжают отражать атаку ВСУ
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 17:59
© Минобороны России

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор Севастополя призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства. 

РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине