Над Севастополем сбили две воздушные цели
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 17:59
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор Севастополя призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.