Над Севастополем сбили две воздушные цели

Военные продолжают отражать атаку ВСУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В 20:31 мск в городе была объявлена воздушная тревога, наземный и морской транспорт прекратили движение.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор Севастополя призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.