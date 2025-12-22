Марочко: Киев за неделю в боях у ЛНР потерял 4 250 солдат и наемников

По информации военного эксперта, наибольший ущерб противнику нанесен в зоне ответственности группировки "Запад"

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю в боях у Луганской Народной Республики убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили почти 4,3 тыс. солдат. Больше всего живой силы противника уничтожено в зоне ответственности российской группировки войск "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников - на 155 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлениях, а также на оккупированном Киевом участке в ЛНР", - сказал он, проведя анализ данных Минобороны РФ.

Военный эксперт добавил, что за упомянутый период российские бойцы также уничтожили 3 танка, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", пусковую установку реактивной системы залпового огня Heron, 32 орудия полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 66 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также более 300 различных боевых машин противника.