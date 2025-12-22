ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над Крымом и Черным морем за три часа сбили 12 украинских БПЛА

Беспилотники были самолетного типа
20:26
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря 12 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"22 декабря т. г. в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - сказали там. 

