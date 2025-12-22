Марочко: освобождение Вильчи позволит начать бои за Белый Колодезь

Военный эксперт уточнил, что с переходом под контроль ВС РФ Белого Колодезя российские войска смогут создать полноценную буферную зону на территории Харьковской области и обезопасить жителей Белгородской области

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Освобождение Вильчи позволит российской армии начать бои за хорошо укрепленный ВСУ Белый Колодезь в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Вильча - важный успех наших войск, но, по моему мнению, это промежуточный этап для дальнейшего развития событий. Сейчас основная задача наших военнослужащих - купировать угрозу в районе Белого Колодезя, поскольку там сосредоточено огромное количество личного состава, вооружения и военной техники украинских боевиков. Этот населенный пункт хорошо укреплен. Более того, там ряд стратегических высот, которые занимают украинские боевики. <...> Сейчас наши военнослужащие продвигаются в данном направлении", - сказал он.

Марочко уточнил, что с переходом под контроль ВС РФ Белого Колодезя российские войска смогут создать "полноценную буферную зону на территории Харьковской области" и обезопасить таким образом жителей соседней Белгородской области.

Об освобождении Вильчи в Минобороны РФ заявили 22 декабря.