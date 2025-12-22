Южная группировка за сутки уничтожила 6 наземных роботов и 11 беспилотников ВСУ

ВС РФ также ликвидировали пять пунктов управления дронами ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили 6 наземных робототехнических комплексов, 11 беспилотников и 5 пунктов управления БПЛА противника за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 11 антенн связи, 6 наземных робототехнических комплексов, 5 пунктов управления и 7 антенн БПЛА. Сбито 11 беспилотников противника", - сказал он.