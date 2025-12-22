ТАСС: бригада ВСУ у Красного Лимана саботирует приказы командира

В российских силовых структурах рассказали, что украинские солдаты отказываются оборудовать позиции на передовой

Редакция сайта ТАСС

© Pierre Crom/ Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ севернее Красного Лимана в ДНР отказываются оборудовать позиции на передовой, саботируя приказы командования. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Севернее Красного Лимана боевики 60-й омбр ВСУ отказываются оборудовать позиции, устроили саботаж. Естественно, это вызывает негодование со стороны командиров", - отметил собеседник агентства.

Как слышно в ходе радиоперехвата, командир уточняет у подчиненных, нашли ли те лопаты, и предлагает в противном случае копать касками.

"Боевиков понять можно: зачем окапывать позиции, если их все равно придется сдать?" - добавил собеседник агентства.