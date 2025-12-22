Бойцы "Центра" уничтожили окруженную в Димитрове пехоту ВСУ

Российские военнослужащие также уничтожили огневые точки противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили огневые точки и окруженную живую силу противника в Димитрове ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и огневые точки формирований ВСУ в н. п. Димитров в ДНР", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчеты ударных беспилотников 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжают эффективно уничтожать заблокированную в городе группировку боевиков ВСУ.